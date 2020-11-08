جو بايدن: أعلم مدى خيبة كل من صوت لترامب
كتب - محمود علي:
قال جو بايدن الرئيس الأمريكي المنتخب، إنه سوف يصنع التاريخ من خلال أول امرأة في منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، هي كامالا هاريس.
وأضاف خلال مؤتمره صباح اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تتجه إلى تحقيق المزيد من العدالة للشعب الأمريكي، موجها الشكر للمتطوعين في حملته الانتخابية في ظل جائحة كورونا.
وتابع: "قلت منذ البداية أن الحملة سوف تمثل الأمريكيين، أعلم مدى خيبة كل من صوت لترامب الآن".
وأضاف:" حان الوقت لنستمع لبعضنا البعض ونحقق تقدم في وقف التعامل مع الخصوم على أنهم أعداء.. إنهم أمريكيون وليسوا أعداء".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
108962
عدد المصابين
-
100239
عدد المتعافين
-
6355
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
50135680
عدد المصابين
-
35514986
عدد المتعافين
-
1255442
عدد الوفيات
إعلان