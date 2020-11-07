قناة عبرية تكشف رد فعل نتنياهو عقب فوز بايدن بالرئاسة وخسارة ترامب

وكالات:

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينتظر النتائج النهائية للانتخابات الأمريكية ولن يتسرع في تهنئة جو بايدن، الذي أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوزه بالرئاسة.

وأعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب بايدن، عن امتنانه للشعب الأمريكي لاختيارهم له.

وقال بايدن في تغريدة، اليوم السبت "تشرفت باختياركم لي زعيما للأمة".

وأضاف "سنضع الكراهية خلفنا ونعمل معا للأمة".