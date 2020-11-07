أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

قناة عبرية تكشف رد فعل نتنياهو عقب فوز بايدن بالرئاسة وخسارة ترامب

09:17 م السبت 07 نوفمبر 2020
قناة عبرية تكشف رد فعل نتنياهو عقب فوز بايدن بالرئاسة وخسارة ترامب

بنيامين نتنياهو

وكالات:
كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينتظر النتائج النهائية للانتخابات الأمريكية ولن يتسرع في تهنئة جو بايدن، الذي أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوزه بالرئاسة.
وأعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية.
وأعرب بايدن، عن امتنانه للشعب الأمريكي لاختيارهم له.
وقال بايدن في تغريدة، اليوم السبت "تشرفت باختياركم لي زعيما للأمة".
وأضاف "سنضع الكراهية خلفنا ونعمل معا للأمة".

بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي الانتخابات الأمريكية جو بايدن

الخبر التالى:

أمين عام الناتو يتطلع إلى العمل عن كثب مع بايدن

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 108530

    عدد المصابين

  • 100006

    عدد المتعافين

  • 6329

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 48997159

    عدد المصابين

  • 34955661

    عدد المتعافين

  • 1238746

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي يهنئ جو بايدن بفوزه برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا