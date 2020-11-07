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ترامب يصبح أول رئيس أمريكي يخسر إعادة انتخابه منذ 1992

07:42 م السبت 07 نوفمبر 2020
ترامب يصبح أول رئيس أمريكي يخسر إعادة انتخابه منذ 1992

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ)

أصبح دونالد ترامب أول رئيس أمريكي، يخسر إعادة انتخابه منذ جورج إتش دبليو بوش (الأب)، الجمهوري الذي فشل في الفوز بفترة ولاية ثانية في البيت الأبيض في السباق ضد الديمقراطي بيل كلينتون.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن منافسه الديمقراطي، جو بايدن، "يتعجل إعلان فوزه زيفا" دون دليل.

‏وأضاف ترامب، في بيان نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن هذه الانتخابات أبعد ما تكون عن الحسم.

أعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت "سي إن إن" إن بايدن حسم ولاية بنسلفانيا وأصبح يمتلك ٢٧٣ صوتًا في المجمع الانتخابي، ما يعني وصوله إلى البيت الأبيض خلفًا للرئيس الحالي دونالد ترامب.

ومع 20 صوتًا انتخابيًا في ولاية بنسلفانيا ، يمتلك بايدن الآن إجمالي 273 صوتًا انتخابيًا.

قبل أن يصبح المرشح الديمقراطي للرئاسة، شغل بايدن منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

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