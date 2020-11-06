إصابات كورونا في مناطق الحكومة السورية تزيد عن 6 آلاف
دمشق - (د ب أ):
تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة السورية الـ 6 آلاف إصابة.
وأعلنت وزارة الصحة التابعة للحكومة السورية في بيان لها اليوم الخميس تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه "تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 24 في طرطوس و 16 في حمص ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 6040، وسجل شفاء 52 حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2195".
و بحسب بيان الصحة " سجل وفاة أربعة حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 305".
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