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إصابات كورونا في مناطق الحكومة السورية تزيد عن 6 آلاف

12:29 ص الجمعة 06 نوفمبر 2020
إصابات كورونا في مناطق الحكومة السورية تزيد عن 6 آلاف

فيروس كورونا في سوريا

دمشق - (د ب أ):

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة السورية الـ 6 آلاف إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للحكومة السورية في بيان لها اليوم الخميس تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه "تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 24 في طرطوس و 16 في حمص ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 6040، وسجل شفاء 52 حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2195".

و بحسب بيان الصحة " سجل وفاة أربعة حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 305".

فيروس كورونا سوريا دمشق

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