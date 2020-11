المستشارة الروحانية لترامب تصلي من أجل إعادة انتخابه (فيديو)

واشنطن- (بي بي سي):

قادت المستشارة الروحانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باولا وايت كين، مراسم صلاة حماسية ابتهلت فيها لله لكي يعاد انتخاب الرئيس الجمهوري.

ووجهت الداعية المسيحية الشهيرة سهام النقد "للمحاولات الشيطانية لسرقة الانتخابات من ترامب".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لمراسم الصلاة في الوقت الذي تتواصل فيه عملية فرز الأصوات في السابق الانتخابي بين ترامب ومنافسه جو بايدن.

Let's all take a moment to check in with Donald Trump's spiritual advisor Paula White pic.twitter.com/nwv6f5dSfD