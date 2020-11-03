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بوتين يدين هجوم فيينا: "جريمة وحشية وقاسية"

12:55 م الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
بوتين يدين هجوم فيينا: "جريمة وحشية وقاسية"

فلاديمير بوتين

موسكو- (د ب أ):
أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم الإرهابي الذي شهدتها فيينا الليلة الماضية ووصفه بأنه "جريمة وحشية وقاسية، تؤكد مرة أخرى على الطبيعة اللاإنسانية للإرهاب".
وأعرب بوتين، في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للكرملين، عن تعازيه للرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين والمستشار زباستيان كورتس، وكذلك أسر الضحايا وأصدقائهم.
وجاء في البيان أنه يتعين ألا تكون القوى الإرهابية قادرة أبدا على "بذر الفتنة والعداوة بين أتباع مختلف الديانات"، مضيفا أن روسيا مستعدة لتعزيز التعاون مع النمسا في مكافحة الإرهاب.
وكان بوتين أكد على نفس المواقف في رسالة بعث بها الأسبوع الماضي إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وشدد على أن القوى العالمية يجب أن تعزز جهودها للقضاء على الإرهاب.

فلاديمير بوتين الهجوم الإرهابي موسكو فيينا

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