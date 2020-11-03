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ترامب: حكم المحكمة العليا بشأن مد فترة فرز الأصوات في بنسلفانيا سيثير العنف

04:27 ص الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
ترامب: حكم المحكمة العليا بشأن مد فترة فرز الأصوات في بنسلفانيا سيثير العنف

دونالد ترامب

واشنطن- (د ب أ):

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة العليا عشية الانتخابات في البلاد، قائلًا إن الحكم الأخير بشأن حقوق التصويت سيؤدي إلى أعمال عنف في الشوارع، وأنه "يجب القيام بشيء ما".

وسمحت المحكمة مؤخرًا لولاية بنسلفانيا بفرز الأصوات التي تتلقاها بالبريد لمدة تصل إلى ثلاثة أيام بعد يوم الانتخابات، بما يتماشى مع قرار السلطات المحلية.

وأمضى ترامب شهورًا يعارض التصويت بالبريد، مدعيًا أنه سيؤدي إلى التزوير دون أن يقدم دليلًا على ذلك.

وقال ترامب عبر تويتر: "إن قرار المحكمة العليا بشأن التصويت في بنسلفانيا خطير للغاية، حيث سيسمح بتفشي الغش دون رادع وسيقوض أنظمة القوانين لدينا بالكامل. كما أنه سيثير العنف في الشوارع. يجب القيام بشيء ما".

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