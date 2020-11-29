إسرائيل: إدانة أوروبا لاغتيال العالم الإيراني "نفاق"

تل أبيب - (د ب أ)

قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الأحد، إن إدانة أوروبا اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة "مجرد نفاق".

وقال كوهين، عضو حزب الليكود الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "بدلاً من اتخاذ موقف واضح بشأن العقوبات اللازمة لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، نرى الاتحاد الأوروبي يدفنون رؤوسهم في الرمال مرة أخرى".

وزعم كوهين أنه "ليس لديه فكرة" عمن يقف وراء عملية الاغتيال لكنه قال لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "إيران تدعو صراحة إلى تدمير إسرائيل. ومن ثم، من وجهة نظرنا أي شخص يشارك بنشاط في محاولة تطوير سلاح نووي هو هدف للقتل".

وأضاف أن إيران لم تتخل مطلقًا عن خطتها وجهودها للحصول على القنبلة الذرية.