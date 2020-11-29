أكثر الكلمات إنتشاراً

منع أحمد مرتضى شيكابالا فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس مارادونا اغتيال زادة نهائي القرن سد النهضة انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

إسرائيل: إدانة أوروبا لاغتيال العالم الإيراني "نفاق"

05:34 م الأحد 29 نوفمبر 2020
إسرائيل: إدانة أوروبا لاغتيال العالم الإيراني "نفاق"

وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلى كوهين

تل أبيب - (د ب أ)

قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الأحد، إن إدانة أوروبا اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة "مجرد نفاق".

وقال كوهين، عضو حزب الليكود الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "بدلاً من اتخاذ موقف واضح بشأن العقوبات اللازمة لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، نرى الاتحاد الأوروبي يدفنون رؤوسهم في الرمال مرة أخرى".

وزعم كوهين أنه "ليس لديه فكرة" عمن يقف وراء عملية الاغتيال لكنه قال لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "إيران تدعو صراحة إلى تدمير إسرائيل. ومن ثم، من وجهة نظرنا أي شخص يشارك بنشاط في محاولة تطوير سلاح نووي هو هدف للقتل".

وأضاف أن إيران لم تتخل مطلقًا عن خطتها وجهودها للحصول على القنبلة الذرية.

إيلي كوهين إيران أوروبا إسرائيل

الخبر التالى:

نتنياهو: استمرار المنحنى الوبائي لكورونا في الارتفاع يعني التراجع عن تخفيف الإجراءات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 115183

    عدد المصابين

  • 102490

    عدد المتعافين

  • 6621

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 62004643

    عدد المصابين

  • 42391513

    عدد المتعافين

  • 1448646

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:من البيت.. 34 خدمة إلكترونية عبر منصة "مصر الرقمية "بينها بطاقات التموين ورخص السيارات"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا