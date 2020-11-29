فلسطين: إغلاق بمحافظتي نابلس وبيت لحم لمنع انتشار كورونا
رام الله- أ ش أ:
قرر محافظ نابلس إبراهيم رمضان، الأحد، إغلاق قرية زيتا-جماعين جنوب المحافظة، لثلاثة أيام لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأوضح رمضان -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن قرار الإغلاق يأتي عقب تسجيل 43 إصابة بفيروس كورونا في القرية خلال الـ48 ساعة الماضية.
وفي سياق متصل، قرر محافظة بيت لحم كامل حميد إغلاق مقر بلدية زعترة شرق بيت لحم لمدة ثلاثة أيام حتى مساء الثلاثاء المقبل، نظرا لظهور إصابات بكورونا ومخالطين فيها، وذلك لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين، وأخذ العينات والمسوحات للحد من انتشار الفيروس.
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