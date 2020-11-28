السعودية: مقتل وإصابة 7 أشخاص في انفجار بسبب تسرب غاز

الرياض - (د ب أ)

أعلن الدفاع المدني السعودي مساء اليوم السبت، مقتل شخص وإصابة ستة آخرين نتيجة انفجار ناجم عن تسرب غاز، في أحد المطاعم بالعاصمة الرياض.

وقال الدفاع المدني السعوي، في بيان له نشره على موقعه الرسمي عبر "تويتر": "باشر مدني الرياض حادث تسرب غاز في مطعم بحي المونسية، نتج عنه وميض لحظي تسبب في وفاة شخص من العاملين، وإصابة ستة أشخاص آخرين حالتهم مستقرة".

وأشار الدفاع المدني السعودي إلى حدوث أضرار مادية في الموقع والمحلات المجاورة.

وأظهرت مقاطع مصورة جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي حجم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمكان وبالمحلات التجارية.