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البرلمان العربي يُدين الهجوم الإرهابي في مقديشو ويتضامن مع الصومال

12:24 م السبت 28 نوفمبر 2020
البرلمان العربي يُدين الهجوم الإرهابي في مقديشو ويتضامن مع الصومال

عادل بن عبدالرحمن العسومي

القاهرة- أ ش أ:

أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين.

وشدَّد رئيس البرلمان العربي على أن هذا العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف أرواح الأبرياء لن يُثني جمهورية الصومال عن مواصلة جهودها الحثيثة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، مؤكداً تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع الجمهورية الصومالية وشعبها في حربها على الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه للجمهورية الصومالية في ضحايا هذا العمل الإرهابي الجبان، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

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عادل بن عبدالرحمن العسومي البرلمان العربي الإرهاب الصومال

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