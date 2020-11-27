أكثر الكلمات إنتشاراً

نهائي القرن الطقس مارادونا انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة قمة العشرين وباء في القاهرة البحث عن أكثم

الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر كبيرة في جبهات نهم ومأرب

08:50 م الجمعة 27 نوفمبر 2020
الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر كبيرة في جبهات نهم ومأرب

الجيش اليمني

اليمن - (أ ش أ)

كبّد الجيش اليمني، اليوم الجمعة، المليشيا الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح في جبهات مديرية نهم شرقي صنعاء وجبهات شمال غرب وغربي مأرب.

وذكر الموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية "سبتمبر نت" أن العمليات العسكرية للجيش اليمني في جبهات مديرية نهم شرق صنعاء، كبدت المليشيا الحوثية هزائم جديدة، وأدت إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى من عناصرها، موضحًا أن المعارك والاشتباكات العنيفة، التي خاضها الجيش في اتجاه مفرق الجوف ووادي الجفرة وصولاً إلى وادي حلحلان، إلى الشمال الغربي من محافظة مأرب، أدت إلى تكبيد المليشيا الحوثية المدعومة من إيران خسائر كبيرة في أرواح عناصرها وآلياتها التي دمرتها غارات مقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وفي أطراف مديرية مجزر، شن الجيش اليمني هجومًا ناجحًا ضد عناصر المليشيا في مواقعها، مكبدًا إياها قتلى وجرحى، إضافة إلى إحراق آليات ومعدات عسكرية.

هذا المحتوى من

الجيش اليمني الحوثيين صنعاء

الخبر التالى:

"شؤون الأسرى الفلسطينيين" تحذر من تدهور الحالة الصحية للأسرى بمعتقلات الاحتلال

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 114475

    عدد المصابين

  • 102268

    عدد المتعافين

  • 6596

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 61299884

    عدد المصابين

  • 42391513

    عدد المتعافين

  • 1437622

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر نهائي القرن.. الزمالك 1 - 1 الأهلي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا