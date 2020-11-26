ألمانيا تسجل 22268 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

برلين - (د ب أ):

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الخميس أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 22268 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في غضون 24 ساعة.

وأوضح المعهد صباح اليوم الخميس أن هذا العدد يزيد على ما تم تسجيله أمس الأربعاء بنحو 3600 حالة.

يذكر أنه تم تسجيل 22609 حالات إصابة جديدة يوم الخميس الماضي.

ووصلت حالات الإصابة إلى ذروتها يوم الجمعة الماضي بتسجيل إجمالي 23648 حالة.

وأوضح المعهد اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 983588 حالة إصابة منذ بدء تفشي الوباء في ألمانيا في الربيع الماضي.

وأضاف المعهد أن إجمالي عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 15160 حالة، أي زاد على ما كان عليه أمس الأربعاء بإجمالي 389 حالة.

يذكر أنه تم تسجيل رقم قياسي جديد في حالات الوفاة أمس الأربعاء بتسجيل 410 حالات وفاة.

وبحسب تقديرات المعهد، تعافى حتى الآن من الإصابة بالفيروس في ألمانيا 676100 شخص.

ووفقا لتقرير الوضع، بلغ عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس في ألمانيا مساء أمس الأربعاء 87ر0 ، فيما كان يبلغ أول أمس الثلاثاء 90ر0، ويعني ذلك أن كل 100 مصاب يمكنهم نقل العدوى إلى 87 شخصا آخرين تقريبا.