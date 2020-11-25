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صحيفة سعودية: نتائج قمة العشرين تترجم حجم المسئولية التاريخية للسعودية

09:38 ص الأربعاء 25 نوفمبر 2020
صحيفة سعودية: نتائج قمة العشرين تترجم حجم المسئولية التاريخية للسعودية

قمة العشرين

الرياض- (أ ش أ):

أكدت صحيفة "البلاد" السعودية أن النتائج التي خرجت بها قمة العشرين، تترجم حجم المسؤولية التاريخية للسعودية لتجاوز التداعيات الصحية والاقتصادية لأصعب أزمة يتعرض لها العالم جراء الجائحة العالمية.

وقالت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم الأربعاء، تحت عنوان "نتائج تاريخية"- إن قمة الرياض وضعت خارطة طريق جماعية لتسريع التعافي عبر دعم اللقاحات والحرص على توفيرها وعدالة توزيعها على دول العالم، واستعادة الانتعاش والنمو الاقتصادي.

وأضافت أن هذه النتائج لمخرجات القمة، تعكس السعي الحثيث والالتزام النموذجي من السعودية خلال رئاستها لمجموعة الكبار، عبر قمتين تاريخيتين، وما بينهما من منظومة دقيقة لاجتماعات ولقاءات وزارية ومجموعات العمل المتخصصة؛ حيث أوفت بالعمل والإنجاز في قيادة المجموعة نحو مستقبل أفضل للشعوب، حيث أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "هذا العام تم الوفاء بالتزاماتنا لمعالجة التحديات الناتجة عن كورونا، واستطعنا أن نؤكد مجددا على روح التعاون التي لطالما كانت حجر الأساس لنجاحات مجموعة العشرين، وأن المملكة سوف تستمر في لعب دور رئيس في مجموعة العشرين لتحقيق التعاون العالمي وإيجاد الحلول لأكثر التحديات العالمية إلحاحًا، والعمل من أجل مستقبل مزهر لجميع الشعوب".

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قمة العشرين السعودية الملك سلمان

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