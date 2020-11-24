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"أوبك" تدين الهجوم الإرهابي على خزان وقود في جدة بالسعودية

08:05 م الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
"أوبك" تدين الهجوم الإرهابي على خزان وقود في جدة بالسعودية

أوبك

النمسا - (أ ش أ)

أدانت منظمة الدول المُصدِرَة للبترول "أوبك" الهجوم الإرهابي الذي تسبب في اندلاع حريق في خزان وقود بمحطة توزيع منتجات بترولية شمال مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ووصفته بأنه عمل جبان ضد منشأة رئيسية تساعد في توزيع احتياجات الطاقة الحيوية.

وذكرت منظمة أوبك، في بيان اليوم الثلاثاء، أن "أعمال التخريب تضر بأمن إمدادات الطاقة لكل من المنتجين والمستهلكين ويمكن أن تؤدي إلى الكثير من عدم اليقين والتقلبات في السوق".

من جانبه، قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو في البيان، إن الاستجابة السريعة للهجوم، وحقيقة أن إمدادات أرامكو السعودية من الوقود لعملائها لم تتأثر تعني أن الحادث لم يكن له تأثير ملموس في السوق.

وأضاف أن الحادث اليوم ركز مرة أخرى على قطع إمدادات الطاقة وخلق عدم استقرار في أسواق النفط، وكذلك في الاقتصاد العالمي بعد حوادث مشابهة سابقة.

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أوبك حريق في خزان وقود منتجات بترولية مدينة جدة السعودية

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