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مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يعتبر "الإخوان" تنظيمًا إرهابيًا

05:34 م الإثنين 23 نوفمبر 2020
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يعتبر "الإخوان" تنظيمًا إرهابيًا

مجلس الإمارات للإفتاء

وكالات:

أكد مجلس الامارات للإفتاء الشرعي أن موقفه من الفرق والجماعات والتنظيمات هو موقف ولاة الأمر في الدولة، وأن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرض عليه هو "تنظيم إرهابي" مهما كان اسمه أو دعواه.

ووفقًا لوكالة الأنباءالإماراتية "وام"، أعلن المجلس تأييده الكامل للبيان الصادر عن هيئة كبار العلماء، والذي يأتي مؤكدًا لما سبق أن صدر عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة المملكة العربية السعودية من اعتبار جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًا، وذلك لما عرف عن هذه الجماعة من "منازعة لولاة الأمور وشق عصا الطاعة وما خرج من عباءتها من جماعات التطرف والعنف".

ودعا المجلس جميع المسلمين إلى نبذ الفرقة والابتعاد عن الانتساب أو التعاطف مع مثل هذه الجماعات التي تعمل على شق الصف وإشعال الفتنة وسفك الدماء.

ورفع رئيس وأعضاء المجلس أسمى آيات التهاني إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين للدولة.

وفي إطار الفعاليات والشراكات تلقى المجلس دعوة لحضور الملتقى السابع لمنتدى تعزيز السلم الذي يعقد تحت شعار "قيم عالم ما بعد كورونا: التضامن وروح ركاب السفينة"، وثمن هذه الدعوة وموضوع الملتقى الذي يأتي منسجمًا ومكملًا للمؤتمر الذي نظمه مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي بعنوان: "فقه الطوارئ" والذي اهتم بمناقشة النوازل والأحكام الشرعية التي أبرزتها جائحة "كورونا" كما هدف إلى التأصّيِلِ لفقهِ الطوارئ، وتبيين الأسس والقواعد التي يقوم عليها معتبرًا للواقع ومؤسسًا على مقاصد الشرع في رعاية مصالح الخلق.

كما ناقش المجلس عددًا من الأفكار والمبادرات التي رشحها الأعضاء؛ لتكون ضمن دائرة اهتمام المجلس خلال العام القادم.

مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الإخوان تنظيم إرهابي الجماعات هيئة كبار العلماء

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