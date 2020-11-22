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غارات جوية إسرائيلية على مواقع لحماس في غزة

10:50 ص الأحد 22 نوفمبر 2020
غارات جوية إسرائيلية على مواقع لحماس في غزة

ألسنة لهب بعد قصف على مدينة خان يونس في جنوب قطاع

تل أبيب- (أ ف ب):

شنّ سلاح الجوّ الإسرائيلي فجر الأحد غارات جوّية على عدد من المواقع التابعة لحركة حماس في غزّة، ردا على صاروخ أُطلِق ليلا من القطاع باتّجاه إسرائيل.

وقال الجيش الاسرائيلي إن صاروخا أطلق باتجاه إسرائيل من قطاع غزة مساء السبت، بعيد إطلاق صفارات الإنذار في مدينة عسقلان جنوب إسرائيل.

ولم يذكر بيان الجيش مزيدًا من التفاصيل، لكن أجهزة الطوارئ قالت إنها لم تبلغ عن إصابة أي شخص بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن القذيفة سقطت في أرض خلاء.

من جهته، صرح مصدر أمني فلسطيني إنّ "طائرات الاحتلال شنّت غارات جوّية عدّة استهدفت خمسة مواقع ونقاط رصد تابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية في مناطق مختلفة في قطاع غزة"، موضحا أنّ القصف أحدث أضرارا، من دون أن تُسجّل إصابات.

وذكر شهود عيان أنّ القصف استهدف "موقعا لكتائب (عز الدين) القسّام، الجناح العسكري لحماس، بمنطقة الشيخ عجلين في غرب مدينة غزة ونقطة رصد في منطقة الشجاعية (شرق)، وموقعا آخر جنوب المدينة، كما استهدف موقعين للقسّام في خان يونس ورفح جنوب القطاع ما أسفر عن أضرار متفاوتة".

وأضاف شهود أنّ المدفعية الإسرائيلية أيضا قصفت "نقاط رصد عدّة" لحماس في المناطق الشرقية لغزة قرب حدود القطاع مع إسرائيل.

وجاء ذلك بعد إطلاق صاروخين من القطاع باتجاه إسرائيل فجر الأحد الماضي. ولم تسجل أي إصابات أو أضرار جراء هذا الهجوم. وردت إسرائيل بقصف مدفعي وجوي من مقاتلات ومروحيات مستهدفة مراكز قالت إنها لحماس في غزة.

وتحمل اسرائيل حماس التي تسيطر على غزة باستمرار مسؤولية الهجمات الصادرة من القطاع.

ومنذ حرب 2014 تسود تهدئة هشّة بين حماس وإسرائيل على حدود القطاع، خُرقت مرارا.

وتسيطر حماس على غزة منذ صيف 2007، وخاضت الحركة ثلاث حروب مع إسرائيل في القطاع.

ومذّاك، تفرض إسرائيل حصارا محكما، جوا وبرا وبحرا، على القطاع الفقير الذي يسكنه نحو مليوني فلسطيني.

هذا المحتوى من

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