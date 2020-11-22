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الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف لحماس في غزة

08:06 ص الأحد 22 نوفمبر 2020
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف لحماس في غزة

أرشيفية

تل أبيب - (د ب أ):
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أغار في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد على أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، :"ردا على إطلاق صاروخ نحو أشكلون، أغارت طائرات إسرائيلية قبل قليل على عدة أهداف تابعة لحماس في غزة".

وأوضح أن من بين المواقع المستهدفة موقعيْن لإنتاج وسائل قتالية صاروخية، بالإضافة إلى بنى تحتية تحت أرضية ومجمع تدريبات تابع لقوة حماس البحرية.

ويحمّل الجيش الإسرائيلي حركة حماس المسؤولية عن ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه كون الحركة هي المسيطرة على القطاع.

ولم يعلن على الفور أي فصيل فلسطيني مسؤوليته عن إطلاق الصاروخ.

الجيش الإسرائيلي حركة حماس قطاع غزة قصف صاروخي

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