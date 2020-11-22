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ترامب يخسر دعوى بشأن مزاعم تزوير بالانتخابات

05:18 ص الأحد 22 نوفمبر 2020
ترامب يخسر دعوى بشأن مزاعم تزوير بالانتخابات

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):
رفضت محكمة اتحادية في ولاية بنسلفانيا النظر في دعوى قضائية رفعها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب تزعم وجود تزوير في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح قاضي المحكمة الاتحادية ماثيو بران في ملخص لقرار المحكمة نشر مساء السبت أن محاميي ترامب قدموا فقط حججا قانونية لا تستند إلى اساس وغير مدعومة بالأدلة.

وتم بذلك رفض الإنذار القضائي الذي طلبه ترامب لمنع ولاية بنسلفانيا من التصديق على نتائج الانتخابات. وكانت دعوى ترامب القضائية تهدف أيضا إلى إبطال ملايين الأصوات الغيابية.

وكتب القاضي أن الحجج والأدلة المقدمة لم تكف حتى لإعلان بطلان تصويت "ناخب واحد. إن شعبنا وقوانيننا ومؤسساتنا تطالب بالمزيد".

وفاز منافس ترامب الديمقراطي في الولاية المهمة، التي تضم 20 صوتا في المجمع الانتخابي. ووفقا لتوقعات وسائل الإعلام الأمريكية، فإن بايدن لديه الآن 306 أصوات في المجمع الانتخابي، وهو ما يزيد بشكل ملحوظ عن أغلبية الـ 270 صوتا اللازمة للفوز.

ويصر ترامب على رفضه الاعتراف بالهزيمة، زاعما حدوث تزوير انتخابي ضخم في انتخابات الثالث من نوفمبر.

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