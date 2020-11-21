لبنان: 1628 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 2ر115 ألف حالة
بيروت - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1628 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 115 ألفا و242 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي.سي.آر.)، التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
وأشارت الوزارة في بيان اليوم السبت إلى تسجيل 10 حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 894 حالة.
وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 11798 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:إسبانيا تطلق حملة دبلوماسية لحل أزمة الهجرة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
112318
عدد المصابين
-
101685
عدد المتعافين
-
6521
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
57826045
عدد المصابين
-
40028573
عدد المتعافين
-
1375824
عدد الوفيات
إعلان