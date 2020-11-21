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لبنان: 1628 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 2ر115 ألف حالة

08:17 م السبت 21 نوفمبر 2020
لبنان: 1628 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 2ر115 ألف حالة

فيروس كورونا في لبنان

بيروت - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1628 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 115 ألفا و242 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي.سي.آر.)، التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
وأشارت الوزارة في بيان اليوم السبت إلى تسجيل 10 حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 894 حالة.
وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 11798 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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