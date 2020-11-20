وزير: المكسيك تواجه تحديات في توزيع جرعات لقاح مضادة لفيروس كورونا
مكسيكو سيتي - (د ب أ):
قال وزير المالية المكسيكي أرتورو هيريرا على تويتر اليوم الجمعة إن بلاده كانت توزع ما يصل إلى 10 ملايين جرعة من اللقاحات شهريا في الماضي، لكنها الآن تحتاج إلى توزيع ما إجماله 200 مليون جرعة لقاح للتصدي لجائحة كوفيد-19.
وقال هيريرا إنه انضم إلى اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات في العالم خلال المساء.
ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال الوزير المكسيكي إن مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، سيتسبب في زيادة الدين العالمي.
وقال إنه "يتعين علينا بناء استراتيجيات لدول ذات دخل متوسط مثل المكسيك، إذ تشكل معا، 75 بالمئة من سكان العالم".
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