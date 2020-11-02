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المملكة المتحدة تسجل نحو 19 ألف إصابة جديدة بكورونا و136 وفاة

08:19 م الإثنين 02 نوفمبر 2020
المملكة المتحدة تسجل نحو 19 ألف إصابة جديدة بكورونا و136 وفاة

فيروس كورونا

لندن - (أ ش أ):
سجلت المملكة المتحدة 18 ألفا و950 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و136 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية، إلى أن هناك انخفاضا في الحالات المسجلة اليوم، حيث سجلت المملكة أمس 23 ألفا و254 إصابة و162 وفاة.
وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية لحالات الإصابة بالفيروس التاجي في المملكة المتحدة إلى مليون و53 ألفا و864 إصابة، وللوفيات إلى 46 ألفا و853 حالة.

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فيروس كورونا لندن اللغة الإنجليزية

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