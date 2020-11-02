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قرقاش يدافع عن التطبيع مع إسرائيل: "أردنا كسر حلقة التردد"

11:10 ص الإثنين 02 نوفمبر 2020
قرقاش يدافع عن التطبيع مع إسرائيل: "أردنا كسر حلقة التردد"

الدكتور أنور قرقاش

برلين - (د ب أ):

دافع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عن إبرام بلاده اتفاقية سلام مع إسرائيل.

وقال قرقاش في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية نشرتها على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين: "أردنا كسر حلقة التردد هذه.. لا طائل الآن من عدم التحدث مع إسرائيل"، مشيرا إلى أن إسرائيل وافقت في النهاية في إطار الاتفاق على تعليق ضم أجزاء من المناطق الفلسطينية.

وأكد قرقاش أن بلاده لم تتخل عن الهدف المشرتك، وقال: "لا نزال نشارك الموقف العربي الجمعي الداعي إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية داخل حدود ما قبل عام 1967".

وذكر قرقاش أن السلام مع إسرائيل يمنح الإمارات فرصا أفضل لفعل شيء من أجل الفلسطينيين، وقال: "إذا تحدثنا مع الإسرائيليين يمكننا التأثير عليهم بصورة أفضل مما إذا لم نتحدث معهم"، مضيفا أن اتفاقية السلام الإماراتية تدفع أيضا الفلسطينيين إلى التفكير في استراتيجية جديدة.

أنور قرقاش إسرائيل التطبيع مع إسرائيل

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