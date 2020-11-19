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الاتحاد الأوروبي يتجه لترخيص لقاحين ضد كورونا قبل نهاية العام

11:20 م الخميس 19 نوفمبر 2020
الاتحاد الأوروبي يتجه لترخيص لقاحين ضد كورونا قبل نهاية العام

لقاح كورونا

وكالات:

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، بأن الاتحاد الأوروبي قد يرخص لقاحين ضد كورونا قبل نهاية العام الجاري، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكانت شركتا فايزر ومودرنا أعلنتا إنتاج لقاحين تتخطى نسبة فعاليتهما 90 بالمئة، ما أدى إلى رغبة عدة دول في الحصول على اللقاحين.

ولم يكشف الاتحاد الأوروبي حتى اللحظة عن أي اللقاحين المخطط ترخيصهما.

وكانت الصين وروسيا أعلنتا في أكتوبر الماضي إنتاج لقاح مضاد لكورونا، إلا أن منظمة الصحة العالمية لم تبدي تأييدًا لهما.

لقاح كورونا الاتحاد الأوروبي فيروس كورونا

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