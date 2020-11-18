بعد وفاة 3 من مديري المدارس بكورونا.. كيف تواجه مدارس البحيرة الفيروس القاتل؟

البحيرة - أحمد نصرة:

تسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في وفاة 3 من مديري المدارس بالبحيرة في أسبوع واحد، رغم الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الهيئات والجهات الحكومية لمواجهة الفيروس الفتاك.

المهندس أحمد الرفاعي، رئيس مجلس الأمناء بإدارة بندر دمنهور التعليمية يقول: "وفاة هذا العدد من مديري المدارس في مربع جغرافي ضيق، يعد مؤشرًا خطيرًا له دلالة، فمدير المدرسة يواجه بدون اعتمادات مالية لشراء المواد المطهرة، ما يضطره لمواجهة كورونا بأقل الإمكانيات، ويعرضه والعاملين والطلاب بالمدارس للخطر.

وقال الدكتور عبدالفتاح محمد بكري، نجل مدير مدرسة أحمد زويل الثانوية بنين بمدينة دمنهور، أحد المتوفين بكورونا، إن والده أصيب بالفيروس منتصف شهر أكتوبر الماضي، وعقب ظهور الأعراض تقدم بطلب إجازة حفاظًا على صحة الطلاب والعاملين، وأجرى الحجر المنزلي له حتى تدهورت حالته الصحية، ونقل إلى العناية المركزة بمستشفى الصدر بدمنهور.

وأشار إلى أنه لا يمكن الجزم بأن والده أصيب أثناء العمل، فقد كانت والدته مصابة أيضًا، وربما التقط العدوى منها.

ويقول مدير مدرسة بإدارة بندر دمنهور رفض ذكر اسمه: " المدير أكثر الناس تعرضًا للعدوى فهو مطالب باستقبال الزائرين وأولياء الأمور والتعامل مع جميع أفراد المنظومة التعليمية، فعلى الأقل يجب توفير وسائل الحماية الشخصية له".

وأبدى عدد من أولياء الأمور تخوفهم من انتشار العدوى بالمدارس، وطالبوا بتعليق الدراسة لبعض الوقت حتى تنقضي هذه الموجة وتتضح الأمور بشكل أفضل.

أما ميرفت سلامة والدة أحد التلاميذ فتقول: "مش هيجرى حاجة لو أجلوا الدراسة ولو حتى أسبوعين، حتى تتضح الأمور، أكيد وفاة 3 مديرين في 3 أيام مش مصادفة".

ويقول عوض الفراش ولي أمر حد الطلاب: "الناس خايفة تودي ولادها المدارس، ياريت يأجلوها، مفيش حاجة أهم من صحة وأرواح الناس".

كانت محافظة البحيرة شهدت خلال الأيام الماضية، وفاة كل من المهندس السيد دحروج مدير مدرسة إدكو الثانوية الزراعية، ومحمود الحسيني مدير مدرسة مرزوق السيد مرزوق، بكفر الدوار، ومحمد بكري مدير مدرسة أحمد زويل الثانوية بدمنهور.