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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 55.6 مليون

08:44 ص الأربعاء 18 نوفمبر 2020
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 55.6 مليون

فيروس كورونا

نيويورك - (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 55.6 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 55 مليونا و624 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 35.8 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و338 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

فيروس كورونا جامعة جونز هوبكنز إصابات كورونا

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كورونا فى مصر

  • 111009

    عدد المصابين

  • 101179

    عدد المتعافين

  • 6465

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54972303

    عدد المصابين

  • 38241983

    عدد المتعافين

  • 1326791

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