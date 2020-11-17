تأجيل موعد جولة مفاوضات تبادل الأسرى بين الحوثيين والحكومة اليمنية

صنعاء - (د ب أ)

قال عبد القادر المرتضى رئيس لجنة الأسرى التابعة لجماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الثلاثاء، إن موعد جولة المفاوضات على ملف الٲسرى قد تأجل.

وأضاف المرتضى في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تم ٳبلاغنا من قبل الٲمم المتحدة عن تٲجيل موعد جولة المفاوضات على ملف الٲسرى الذي كان مقررًا ٲن تبدٲ بعد غد الخميس".

وأوضح المرتضى أنه لم يتم تحديد الموعد المقرر للبدء في جولة المفاوضات الجديدة حتى الآن.

وكان من المقرر أن تبدأ جولة المفاوضات الجديدة بين وفدي الحوثيين والحكومة برعاية أممية الخميس المقبل، في العاصمة الأردنية عمان، لاستكمال تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى.

وتعتبر هذه الجولة، الشق الثاني للمفاوضات التي جرت سابقا بين الطرفين، وجرى على إثرها تنفيذ أكبر صفقة تبادل أسرى بينهما منذ بدء الصراع في اليمن، حيث جرى تبادل 1081 أسيرًا من كلا الجانبين احتجزوا على خليفة النزاع.

ويذكر أن الطرفين وافقًا في محادثات ستوكهولم التي عقدت عام 2018، على تبادل نحو 16 ألف أسير وسلموا لوائح بأسماء هؤلاء الأسرى للمبعوث الأممي مارتن جريفيث.