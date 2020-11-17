نتنياهو يجري اتصالاً هاتفيًا مع جو بايدن
وكالات
أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتصالاً هاتفيًا مساء اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.
وفي 8 نوفمبر الجاري، هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، كما تقدم بالشكر للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لدعمه لإسرائيل ووقوفه في وجه إيران.
وجاءت تهنئة نتنياهو متأخرة إذ سبقه أغلب زعماء العالم في تهنئة بايدن بفوزه في الانتخابات الأمريكية.
وكانت القناة 12 الإسرائيلية، كشفت في 7 نوفمبر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينتظر النتائج النهائية للانتخابات الأمريكية ولن يتسرع في تهنئة جو بايدن، الذي أعلنت وسائل إعلام أمريكية وقتها فوزه بالرئاسة.
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