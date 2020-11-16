أوباما: ترامب ينكر الواقع ويسبب ضررًا حقيقيًا للبلاد
واشنطن - (د ب أ)
يجري الرئيس السابق باراك أوباما، حاليًا سلسلة من الحوارات في وسائل الإعلام الأمريكية حيث انتقد بشدة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، لرفضه التعاون في الفترة الانتقالية والإقرار بهزيمته في الانتخابات، ومن أن الرئيس الحالي "ينكر الواقع" وسوف يتسبب على الأرجح في ضرر حقيقي للبلاد.
وقال أوباما في تصريحات بثتها شبكة "سي بي إس" التليفزيونية: "عندما ينتهي وقتك، فإن وظيفتك هي أن تضع البلاد في صدر اهتماماتك وأن تفكر بشكل يتجاوز ذاتك ومصالحك، وشعورك بخيبة الأمل".
وأضاف أوباما عبر الإذاعة العامة الوطنية أنه لا يعتقد أن ترامب سوف "ينجح في إنكار الواقع" لكنه حذر من أن هذه الطرائف من جانب الرئيس سيكون لها ثمن.
وأوضح الرئيس السابق قائلاً: "هناك أثار مادية حقيقية لكم الوقت المهدر في العملية الانتقالية. ولنعلم أننا في خضم وباء وفي خضم أزمة اقتصادية، ولدينا قضايا خطيرة تتعلق بالأمن القومي".
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