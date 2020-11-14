ترامب يمر بسيارته على أنصاره لتحيتهم

واشنطن - (د ب أ)

اقتصرت الزيارة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمظاهرة نظمها مؤيدوه في واشنطن على دورة واحدة قام بها وهو داخل سيارة مدرعة اليوم السبت.

وأظهرت مقاطع فيديو كيف لوح ترامب لأنصاره من داخل السيارة.

تجمع أنصار ترامب في ساحة الحرية بالقرب من البيت الأبيض وهتفوا قائلين: "أربع سنوات أخرى!"، و"نريد ترامب!".

وتوجه ترامب في أعقاب ذلك إلى نادي الجولف الخاص به.

كانت عدة مظاهرات نظمت اليوم السبت، من قبل مؤيدي ترامب حيث وصل صباح اليوم، عدة مئات إلى مركز المدينة.

وكان ترامب كتب على موقع تويتر أمس: "يمكنني أن أحاول المرور عليهم وتحيتهم".

وما يزال ترامب يرفض الاعتراف بخسارة الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن.

وبدلا من ذلك يشير ترامب دون دليل إلى وقوع عمليات تزوير في عملية الانتخابات.