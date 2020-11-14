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إصابات كورونا في العالم تتخطى 53.4 مليون والوفيات 1.3 مليون

06:38 م السبت 14 نوفمبر 2020
إصابات كورونا في العالم تتخطى 53.4 مليون والوفيات 1.3 مليون

واشنطن - (د ب أ)

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، إلى 53 مليونا و492 ألفا و701 حالة، حتى الساعة 13:39 حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم السبت، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس مليون و304 آلاف و864 حالة.

فيروس كورونا العالم

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  • 1302696

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