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مقتل جنود ومدنيين في تبادل لإطلاق النار في كشمير بين الهند وباكستان

09:21 م الجمعة 13 نوفمبر 2020
مقتل جنود ومدنيين في تبادل لإطلاق النار في كشمير بين الهند وباكستان

قوات الحدود الهندية

إسلام آباد/ نيودلهي - (د ب أ):
تبادلت قوات الحدود الهندية والباكستانية إطلاق النار في منطقة كشمير المتنازع عليها اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل وإصابة جنود ومدنيين من الجانبين في أكثر المواجهات دموية منذ عدة أشهر.
وتبادلت الجارتان النوويتان في جنوب شرق آسيا الاتهامات بإطلاق نار غير مبرر، واستهداف مناطق مدنية عمدا.
وجاء في بيان للجيش الهندي أن ثلاثة من الجنود الهنود قتلوا وأن عددا آخر أصيب بعد إطلاق قذائف هاون وقذائف مدفعية ثقيلة عبر خط المراقبة من الجانب الباكستاني.
وقال متحدث باسم الشرطة إن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب خمسة على الأقل في إطلاق النار على عدة نقاط من خط المراقبة.
وقال راجا فاروق حيدر رئيس وزراء الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير إن خمسة مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب نحو 36 آخرين عندما استهدفت القوات الهندية قرى حدودية.
وقال بيان للجيش الباكستاني إن القوات الهندية أطلقت قذائف مدفعية وصواريخ على عدة نقاط عبر خط المراقبة.
ووقعت التطورات الأخيرة على طول خط المراقبة، وهو عبارة عن حدود فعلية تقسم إقليم كشمير إلى شطرين، أحدهما يخضع لسيطرة باكستان والآخر لسيطرة الهند.
وتصاعدت المناوشات الحدودية بين البلدين منذ إعلان الحكومة الهندية قرار في أغسطس من العام الماضي ألغى وضع شبه الحكم الذاتي الذي كانت تتمتع به ولاية ”جامو وكشمير“، القسم الخاضع لسيطرتها من الإقليم، في خطوة أثارت غضبا عارما في باكستان.
وردت باكستان على هذه الخطوة بخفض العلاقات الدبلوماسية مع الهند، وتعليق التجارة الثنائية وخدمات النقل عبر الحدود.

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