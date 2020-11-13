محامو ترامب ينسحبون من تمثيله في بنسلفانيا بعد خلاف حول جدوى الطعن

وكالات:

انسحب محاموا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، من تمثيله في ولاية بنسلفانيا وتقديم طعون في نتائج الولاية التي أظهرت فوز منافسه جو بايدن، نظرًا لـ"عدم جدوى الطعون"، في وجهة نظرهم.

وأعرب محامو ترامب، وفقًا لما ذكرته فضائية العربية، اليوم الخميس عن قلقهم من تشكيك الطعون في نزاهة العملية الديمقراطية.

وكانت حملة ترامب، تعهدت منذ أيام، بمواصلة التحرك من أجل نقض نتائج انتخابات الرئاسة، التي أظهرت فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، رغم تحرك معظم دول العالم نحو الاعتراف ببايدن.

ونقلت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية عن مسئول بالحملة قوله إن الأخيرة استدعت طاقمها لمقرها في فرجينيا لعقد اجتماع بقيادة مدير الحملة بيل ستيبين ومستشارها القانوني جاستن كلارك لمناقشة الخطوات المقبلة.

وقال المسئول إن كلارك حذّر طاقم الحملة من الاعتقاد أن قلة التحرك في الوقت الحالي تنم عن عدم إحراز تقدم، مشيرا إلى أن الحملة تقيم حاليا دعوات قضائية ضد نتائج الانتخابات في ولايات بنسلفانيا وجورجيا وأريزونا ونيفادا.

ورُفضت بعض الدعاوى القضائية التي رفعتها حملة ترامب في بعض محاكم الولايات، كما لم تقدم الحملة بعد أدلة على تزوير مزعوم واسع النطاق من شأنه تغيير نتائج الانتخابات.

رغم ذلك، رأى المستشار البارز للحملة جيسون ميلر أن الحملة تعتقد أن هناك طريقا نحو بقاء ترامب في البيت الأبيض، وقال: "نحن مستعدون لأن نذهب ونتبع جميع تلك الوسائل القانونية، جميع طرق إعادة الفرز"، مضيفا: "سنواصل كشف والتحقيق في كل تلك الأمثلة على التزوير أو التحايل على القانون، والتأكيد.. على أن الشعب الأمريكي بإمكانه أن يثق بشكل تام في تلك الانتخابات".