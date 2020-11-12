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الصحة العالمية تحذر من عواقب احتكار لقاح كورونا

09:02 م الخميس 12 نوفمبر 2020
الصحة العالمية تحذر من عواقب احتكار لقاح كورونا

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس

باريس - (د ب أ):

أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، أن الحصول العادل في جميع أنحاء العالم على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) "هو في مصلحة كل بلد".

وقال تيدروس في منتدى باريس للسلام اليوم الخميس إن احتكار دول بعينها لقاح كورونا سيطيل من أمد الجائحة ولن يختصرها ، محذرا من أنه إذا لم تتمكن الدول الفقيرة من الحصول على اللقاح" فإن الفيروس سيستمر في الانتشار وسيتأخر الانتعاش الاقتصادي على مستوى العالم " .

وأضاف تيدروس إن "بعض البلدان تشتري المزيد من اللقاحات مقدما، بكميات تزيد عن ضعف حجم سكانها، مما يعرض للخطر إمكانية الحصول على اللقاحات والقدرة على تحمل تكاليفها بالنسبة لبلدان أخرى.

وأوضح تيدروس أن مبادرة منظمة الصحة العالمية لضمان الوصول إلى اختبارات " كوفيد - 19 " وعلاجاتها ولقاحاتها فى جميع أنحاء العالم، بها فجوة تمويلية تبلغ 5ر28 مليار دولار منها 5ر4 مليار " مطلوبة بشكل عاجل للحفاظ على قوة الدفع ".

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