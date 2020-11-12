مسؤول حكومي يعلن ضبط سفينة صيد إيرانية في المياه اليمنية

صنعاء -(د ب أ):

أعلن مسؤول يمني في الحكومة الشرعية، ضبط سفينة صيد إيرانية قبالة سواحل محافظة المهرة، شرقي البلاد، صباح اليوم الخميس.

وقال فهد كافيين وزير الثروة السمكيه في الحكومة الشرعية، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "تم ضبط السفينة وهي تقوم بعمليات صيد غير مشروع".

ولم يصدر أي تعليق من جانب إيران أو مسلحي الحوثيين حول هذه السفينة حتى الآن.

ويشهد اليمن منذ ست سنوات، صراعا مسلحا بين قوات الجيش اليمني مدعوما بقوات التحالف العربي، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران، ما أدى إلى الانفلات الأمني في البلاد وجرها نحو أسوأ أزمة إنسانية في العالم.