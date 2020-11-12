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أمريكا وبريطانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا يدينون الاعتداء الفاشل بمحافظة جدة

01:30 م الخميس 12 نوفمبر 2020
أمريكا وبريطانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا يدينون الاعتداء الفاشل بمحافظة جدة

الولايات المتحدة الأمريكية

الرياض (واشنطن) - أ ش أ

أدانت كل من سفارات الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتّحدة، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، بشدّة الاعتداء الفاشل والجبان الذي استهدف أمس إحدى المقابر في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وأدى إلى إصابة شخصين.

وأكدت السفارات - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس- أن أي هجوم يستهدف الأبرياء، يعد هجوماً مخزياً وليس له أي مبرر، معربةً عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، وعن دعمها للجهات الأمنية في المملكة في تحقيقاتها بهذا الهجوم وملاحقة مرتكبيه ومحاكمتهم.

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