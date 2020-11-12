أمريكا وبريطانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا يدينون الاعتداء الفاشل بمحافظة جدة
الرياض (واشنطن) - أ ش أ
أدانت كل من سفارات الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتّحدة، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، بشدّة الاعتداء الفاشل والجبان الذي استهدف أمس إحدى المقابر في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وأدى إلى إصابة شخصين.
وأكدت السفارات - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس- أن أي هجوم يستهدف الأبرياء، يعد هجوماً مخزياً وليس له أي مبرر، معربةً عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، وعن دعمها للجهات الأمنية في المملكة في تحقيقاتها بهذا الهجوم وملاحقة مرتكبيه ومحاكمتهم.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
109881
عدد المصابين
-
100662
عدد المتعافين
-
6405
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
52352876
عدد المصابين
-
36626932
عدد المتعافين
-
1287820
عدد الوفيات
إعلان