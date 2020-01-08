جونسون وفون دير لاين يناقشان اليوم بريكست وإيران

لندن- (د ب أ):

يناقش رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وإيران اليوم الأربعاء.

ويصر جونسون على أنه لن يمدد عملية خروج بريطانيا من التكتل مرة أخرى وسيبدأ انسحاب بريطانيا من الاتحاد بقطع العلاقات بشكل رسمي في 31 يناير.

ومن المتوقع أن يؤكد جونسون لفون دير لاين "أهمية الاتفاق على علاقة مستقبلية موثوق بها وإيجابية" مع التكتل بحلول نهاية هذا العام.

وكانت وكالة بلومبرج للأنباء قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن جونسون سيبلغ فون دير لاين اليوم برغبة حكومته في إبرام اتفاق تجارة حرة "سريعا".

وأضافت الوكالة نقلا عن مكتب جونسون أن رئيس الوزراء مهتم بإبرام هذا الاتفاق بحلول نهاية العام الجاري.

وأوضحت أن ذلك سيأتي خلال أول اجتماع بينهما منذ تولي فون دير لاين منصبها وفوز جونسون في الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي.

وأشارت الوكالة إلى أن جونسون سيبلغ فون دير لاين بأنه يرغب في إبرام "اتفاق تجارة حرة طموح، لكن دون أن يستند ذلك إلى إلزام بريطانيا بقواعد الاتحاد الأوروبي.