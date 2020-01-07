أكثر الكلمات إنتشاراً

الأفضل في أفريقيا قاسم سليماني أحداث ليبيا نانسي عجرم الطقس أسعار الذهب حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي أسعار الدولار عزل ترامب

مستشار أمريكي: سليماني كان يخطط لاستهداف "جنود وطيارين" بمنشآت أمريكية

08:18 م الثلاثاء 07 يناير 2020
مستشار أمريكي: سليماني كان يخطط لاستهداف "جنود وطيارين" بمنشآت أمريكية

قاسم سليماني

واشنطن - (د ب أ)

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبريان للصحفيين اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض إن الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني "كان يخطط لشن هجمات ضد منشآت أمريكية ودبلوماسيين أمريكيين".

وأكد أوبريان أن سليماني كان يستهدف "الجنود والبحارة والطيارين ومشاة البحرية الموجودين في تلك المنشآت".

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن أوبريان إشارته إلى أنه لا يستطيع الكشف عن مصادر وطرق جمع المعلومات الاستخباراتية "ولكن يمكنني أن أقول لكم إنها كانت قوية للغاية".

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي "طالما توجد أطراف فاعلة شريرة في العالم فهناك دائما تهديدات للأمريكيين.. وقد كان الإيرانيون يوجهون تهديدات عديدة للولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية.. نحن نأخذ هذه التهديدات على محمل الجد.. نحن نتابعهم ونراقبهم".

قاسم سليماني روبرت أوبريان البيت الأبيض أمريكا إيران

الخبر التالى:

وزير الدفاع الأمريكي: سنبقى في العراق لمحاربة داعش
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر.. حفل جوائز كاف 2019: وصول ماني