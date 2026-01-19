إعلان

رابط نتيجة امتحان وظائف أخصائي تخطيط ومتابعة بـ"الخارجية" بعد ظهورها

كتب : محمد أبو بكر

03:10 م 19/01/2026

وزارة الخارجية المصرية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف (أخصائي تخطيط ومتابعة) بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك ضمن مسابقة التعاقد المعلنة، عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، من هنا.

وأوضح الجهاز، بحسب بيانه، الاثنين، أن هذه النتيجة تتعلق بوظيفة أخصائي تخطيط ومتابعة فقط، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج الامتحان الإلكتروني لباقي الوظائف تباعًا فور الانتهاء من أعمال الامتحان الالكتروني لكل منها، وذلك من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية.

ودعا "التنظيم والإدارة"، المتقدمين إلى متابعة موقع بوابة الوظائف الحكومية بصفة مستمرة للاطلاع على نتائج باقي الوظائف، والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات المعلنة.

وزارة الخارجية المصرية امتحان وظائف أخصائي نتيجة امتحان وظائف أخصائي

فيديو قد يعجبك



مستشار "أبو مازن": مصر بقيادة السيسي وقفت سدًّا منيعًا أمام تهجير الفلسطينيين
شيخ الأزهر يجري اتصالا هاتفيا بقداسة البابا تواضروس للاطمئنان على صحته
ارتفع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الاثنين
" كده احنا مرتاحين".. تعليق ناري من شوبير بعد خسارة المغرب من السنغال
شيري عادل تتصدر التريند لهذا السبب
