الجيش الأمريكي يبلغ العراق باتخاذ إجراءات الانسحاب من البلاد

وكالات

أبلغ الجيش الأمريكي، القيادات العراقية، مساء اليوم الاثنين، في خطاب رسمي لهم باتخاذ إجراءات الخروج من البلاد، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس" الفرنسية.

وطالب البرلمان العراقي، في جلسة عقدها أمس الأحد، في قرار، بموافقة أغلبية الحضور، الحكومة بإنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي ومنعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب.

وعقد البرلمان جلسته برئاسة محمد الحلبوسي وبحضور 168 نائبًا ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي.

ودعا القرار "الحكومة العراقية ممثلة بالقائد العام للقوات المسلحة أن تعلن إعداد الفنيين والمدربين الأجانب التي تحتاجهم وأماكن تواجدهم ومهامهم ومدة عقودهم وحصر السلاح بيد الدولة".

وطالب القرار "الحكومة العراقية ممثلة بوزير الخارجية التوجة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وتقديم شكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ارتكابها لانتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة وأمن العراق".

وفيما يتعلق بإلغاء الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة، ذكر رئيس البرلمان أن هذا من اختصاص الحكومة وأن القانون يُلغى بقانون وأن الحكومة هي المخولة بالاتفاقية ويمكن للحكومة العراقية اخطار الجانب الأمريكي بالغائها ويتم وضع جدول زمني لها.

وقرر رئيس البرلمان رفع الجلسة إلى السبت المقبل.