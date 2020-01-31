"أبومازن" يصل القاهرة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب

كتب - محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ للمشاركة في أعمال الاجتماع غير العادي "الطارئ" لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد في مقر الجامعة العربية يوم غد السبت.

ويستمع وزراء الخارجية العرب للموقف الفلسطيني حول ما تسمى "صفقة القرن" التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وبنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، وبحث سبل مواجهة كافة المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

يرافق الرئيس الفلسطيني: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح.​