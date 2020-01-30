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الصحة العالمية: لا داعي لفرض قيود على السفر والتجارة بسبب "كورونا"

10:46 م الخميس 30 يناير 2020
الصحة العالمية: لا داعي لفرض قيود على السفر والتجارة بسبب "كورونا"

منظمة الصحة العالمية

جنيف - (د ب أ)

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس إن حالة الطوارئ الصحية الدولية التي أعلنتها المنظمة بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد في الصين لا تستدعي المبالغة في رد الفعل.

وقال تيدروس في مؤتمر صحفي إننا "لا نوصي بفرض قيود على التجارة والسفر كمنظمة صحة عالمية"، مدللا على أن مثل هذه الخطوات سوف تتداخل بشكل غير ضروري مع التجارة والنقل.

وعلى الرغم من الجهود الضخمة والناجحة من جانب الصين للحد من انتشار الفيروس في الخارج، تم إعلان حالة الطوارئ الصحية الدولية، بسبب الخطر الذي يشكله الفيروس على الدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة.

وقال تيدروس إننا "جميعا حيال ذلك نعمل سويا ولا يمكن إيقافه(انتشار الفيروس) سوى بالعمل سويا"، داعيا إلى تعاون دولي لمساعدة الدول النامية، والعمل على تقديم الأمصال وأجهزة التشخيص ومراجعة الخطط الصحية العامة.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الصين

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