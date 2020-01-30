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سانا: الجيش السوري يسيطر على 3 قرى بريف إدلب الجنوبي الشرقي

12:01 م الخميس 30 يناير 2020
سانا: الجيش السوري يسيطر على 3 قرى بريف إدلب الجنوبي الشرقي

الجيش السوري

دمشق - أ ش أ

سيطرت وحدات من الجيش السوري،على قرى (جوباس - مرديخ - معردبسة) شمال مدينة "معرة النعمان" بريف إدلب الجنوبي الشرقي من الإرهابيين ، وذلك بعد تدمير آخر تجمعات التنظيمات الإرهابية المرتبطة بتنظيم جبهة النصرة وتحصيناتها فيها .

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الخميس، أن وحدات الجيش تابعت عملياتها المكثفة في ملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية الفارة من مدينة "معرة النعمان" باتجاه القرى السابق ذكرها في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وخاضت اشتباكات عنيفة مع الإرهابيين داخلها بعد تمهيد ناري بسلاحي المدفعية والصواريخ وتدمير تحصيناتهم فيها.

وأوضحت أن الاشتباكات انتهت بالسيطرة على القرى بعد تكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد وفرار من تبقى منهم باتجاه مدينة "سراقب"، حيث تتعامل وحدات الجيش معهم بالأسلحة المناسبة.

يشار إلى أن وحدات الجيش السوري قد طهرت، خلال الأيام القليلة الماضية، مدينة "معرة النعمان" و28 بلدة وقرية من الإرهاب في ريف إدلب الجنوبي، وذلك خلال عملياتها العسكرية الهادفة إلى وضع حد للتنظيمات الإرهابية التي تستمر بالاعتداء على المناطق الآمنة والمدنيين ونقاط تمركز الجيش بالقذائف المتنوعة.

هذا المحتوى من

الجيش السوري الإرهاب التنظيمات الإرهابية جبهة النصرة

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