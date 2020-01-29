أكثر الكلمات إنتشاراً

الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات 25 يناير احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

بريطانيا: احتجاز صينيين في الحجر الصحي لمدة 14 يوما بعد إجلائهم

03:34 م الأربعاء 29 يناير 2020
بريطانيا: احتجاز صينيين في الحجر الصحي لمدة 14 يوما بعد إجلائهم

فيروس كورونا

لندن- (د ب أ):

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن بريطانيا سوف تضع المواطنين الذين يتم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية، التي ظهر فيها فيروس كورونا المتحور الجديد لأول مرة، في الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وغرّد عبر تويتر: "نعمل جاهدين لإعادة المواطنين البريطانيين من ووهان".

وأضاف: "السلامة العامة تمثل أولوية قصوى لنا"، موضحا" أي شخص سوف يعود من ووهان سوف يتم وضعه في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، وسوف يحصل على كل الرعاية الطبية اللازمة .

ونظمت بريطانيا، التي لم تسجل أي إصابات بالفيروس، رحلة جوية لإعادة 200 مواطن بريطاني من ووهان غدا الخميس.

فيروس كورونا وزارة الصحة البريطانية بريطانيا الصين

الخبر التالى:

توقف رحلات جوية وإغلاق مصانع لاحتواء "كورونا" القاتل في الصين
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان