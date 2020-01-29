كازاخستان تعلق حركة القطارات والنقل الجوي مع الصين

موسكو- (د ب ا):

ذكرت وسائل إعلام، الأربعاء، أن كازاخستان سوف تعلق حركة القطارات والنقل الجوي مع الصين ابتداءً من 1 و3 فبراير المقبل على التوالي، وذلك في ظل مخاوف من انتشار فيروس كورونا المُتحوّر الجديد.

وأفادت وكالة أنباء كازاخستان بأن الحكومة قررت أيضا "تعليق إصدار تأشيرات للمواطنين الصينيين ابتداء من الثالث من فبراير المقبل في ظل تفشي فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية".

ولم يتم حتى الآن تسجيل أي حالات إصابة بالفيروس في كازاخستان.