28 حالة إصابة مشتبه بها لفيروس كورونا المتحور الجديد في كوريا الجنوبية

سول- (د ب أ):

ذكرت سلطات السيطرة على الأمراض في كوريا الجنوبية أن 28 شخصا يخضعون للفحص للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المتحور الجديد، لكن ليس هناك أي حالات إضافية منذ تأكيد إصابة شخص رابع بالمرض في البلاد أمس الأول الاثنين، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

ومع انتشار المرض سريعا في الصين، بحث دبلوماسيون كبار من سول وبكين سبل مكافحة التفشي معا، من بين ذلك إجلاء كوريين من مدينة ووهان، مركز الأزمة.

وذكرت سلطات الحجر الصحي أن إجمالي 28 شخصا في كوريا الجنوبية يُشتبه بإصابتهم بالفيروس، الذي نشأ في الصين.

وأطلعت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الشعب على تطورات الوضع، قائلة إنه تم الإبلاغ عن إصابات إضافية منذ أمس الأول الاثنين، عندما أكدت البلاد رابع حالة إصابة بالفيروس.

ويتم فحص الأشخاص الـ28 الذين يشتبه أنه ظهرت عليهم أعراض المرض في منشآت عزل صحي ومن بين الحالات المشتبه بها وعددها 183 حتى الآن، أثبتت الاختبارات عدم إصابة 155 شخصا بالمرض.