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نيوزيلندا تعمل مع استراليا لإجلاء مواطنيهم من مدينة "ووهان" الصينية

08:44 ص الأربعاء 29 يناير 2020
نيوزيلندا تعمل مع استراليا لإجلاء مواطنيهم من مدينة "ووهان" الصينية

أرشيفية

ولينجتون - (أ ش أ):

أعلنت الحكومة النيوزيلندية اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء الاسترالي "سكوت موريسون" ونظيرته النيوزيلندية "جاسيندا أرديرن" ناقشا خطة مشتركة من أجل المساعدة في إجلاء مواطنيهم من مدينة "ووهان" الصينية بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقالت أرديرن - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية - إن المسئولين يعملون على تنفيذ التفاصيل المحددة لخطة الإجلاء بما في ذلك البروتوكولات الطبية التي سيتم تطبيقها على النيوزيلنديين العائدين وترتيبات الوصول إلى الصين.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

هذا المحتوى من

Asha
مدينة ووهان نيوزيلندا استراليا فيروس كورونا

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