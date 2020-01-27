إيطاليا تجري استفتاء في مارس بشأن خفض عدد أعضاء البرلمان

روما - (د ب أ)

قالت الحكومة الإيطالية، اليوم الاثنين، إنها ستنظم استفتاء يوم 29 مارس المقبل، للقيام بتعديل دستوري يسمح بخفض عدد أعضاء البرلمان.

وأضافت الحكومة في بيان لها أنه تم تحديد موعد إجراء الاستفتاء خلال اجتماع لمجلس الوزراء.

وبموجب هذا التعديل الدستوري، سينخفض عدد أعضاء مجلس النواب الإيطالي (الغرفة الأدني بالبرلمان) من 630 عضوًا إلى 400 عضو، بينما سينخفض عدد أعضاء مجلس الشيوخ (الغرفة الأعلى من البرلمان) من 315 عضوًا إلى 200 عضو.

ويؤيد حزب حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات هذه الخطوة، حيث تعتبرها بمثابة معركة تاريخية لإنهاء الامتيازات والمنافع التي تتمتع بها في الغالب النخبة السياسية الفاسدة في البلاد.

وقد وافق الحزب الديمقراطي، الشريك الآخر في الائتلاف الحاكم في إيطاليا، على تأييد إجراء هذا التعديل الدستوري، في خطوة تمثل تحولا لسياسة الحزب، وذلك عقب إبرامه اتفاق لتشكيل ائتلاف حاكم مع حزب حركة خمس نجوم في أغسطس الماضي.