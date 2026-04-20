إعلان

سجن وزير الصناعة الجزائري السابق 5 سنوات وغرامة 8 آلاف دولار

كتب : د ب أ

03:56 م 20/04/2026

محكمة سيدي أمحمد بالجزائر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد في العاصمة الجزائر، اليوم الاثنين، بسجن وزير الصناعة السابق علي عون، خمس سنوات مع أمر الإيداع في الجلسة، على خلفية تورطه في قضية فساد مرتبطة برجل الأعمال عبد النور عبد المولى المدعو " نونو مانيطا".

غرامة 8 آلاف دولار

وغرمت المحكمة الوزير السابق نحو ثمانية آلاف دولار، كما حكمت على نجله بالسجن ست سنوات، مقابل 10 سنوات سجنا، وغرامة بقيمة ثمانية آلاف دولار لرجل الأعمال "نونو مانيطا"، ورجل أعمال آخر.

براءة الرئيس الأسبق للاتحاد الجزائري لكرة القدم

كما عاقبت متهمين اثنين بالسجن خمس سنوات ونفس الغرامة المالية، وثلاث سنوات لرئيسين تنفيذين لشركتين حكوميتين، مع نفس الغرامة المالية.
وبرأت المحكمة، شرف الدين عمارة، الرئيس الأسبق للاتحاد الجزائري لكرة القدم، والرئيس التنفيذي السابق لشركة "مدار القابضة" إلى جانب أربعة تهمين آخرين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)