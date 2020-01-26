اشتعال النيران في طائرة ركاب إيرانية بعد دقائق من إقلاعها

وكالات:

أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الأحد، باشتعال نيران في طائرة ركاب خلال تنفيذها رحلة داخلية بين مدينتي جرجان وطهران شمال إيران.

وأوضح التلفزيون أن النيران اشتعلت بعد دقائق من إقلاع الطائرة مما اضطرها للعودة إلى المطار، بينما لم يفد التقرير بوقوع إصابات.